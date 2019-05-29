Жаркий конец весны и температурные качели летом: синоптики уточнили прогноз погоды

Украина

Несмотря на то что грозовые дожди с градом и шквалами с запада Украины потихоньку опять распространяются на всю страну, летняя жара спадать не спешит. Так что, собираясь на пляж, не забудьте прихватить зонтик от дождя — погода может испортиться внезапно. Так, 29 мая в Одессе из-за сильного ветра массово падали деревья.

В четверг, 30 мая, грозовые дожди с запада распространятся на весь север и почти весь центр Украины, захватив также кусочек юга — Одесскую область. Впрочем, они обещают быть не очень сильными (кроме Закарпатья) и краткосрочными. В западных областях температура будет держаться на уровне 15—20 градусов тепла, постепенно повышаясь к востоку. Так, в Виннице будет 23—25°, в Черкассах — 27—29°, а в Луганске уже 30—32°. Ночные температуры — от 10—12° на западе до 15—18° практически во всех остальных регионах.

В пятницу, 31 мая, погода изменится незначительно — на западе и юге потеплеет на 2—4 градуса днем и 1—2° ночью, а в Одессе и на Волыни дожди устроят передышку.

Первый день лета порадует солнцем большую часть Украины. Грозы и дожди останутся лишь на Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, юге Подолья, части регионов центра и северо-востока страны. Дневные температуры на западе поднимутся до 20—25 градусов.

В воскресенье, 2 июня, температура на западе продолжит понемногу подниматься, а осадки опять прогнозируются почти по вей территории страны — кроме Крыма, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

В понедельник, 3 июня, температурный режим практически не изменится, а солнечная погода без дождей будет лишь в Крыму.

— Всю следующую неделю в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами (преимущественно — днем) практически по всей территории страны. Несмотря на осадки, начало лета будет жарким. Предполагается, что до конца недели на востоке и юге будет стоять высокая температура — до 28—33° С. Чуть прохладней будет на севере (25—28° С) и западе (23—26° С) страны, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталия Голеня.

О том, каким будет лето, «ФАКТЫ» спросили также у известных народных синоптиков.

— В начале июня в центральных областях высоких температур ожидать не стоит, достаточно жарко будет лишь на востоке и юге. Лето начнется небольшими дождями (2−7 и 12−13 июня). А вот середина месяца будет сухой, с температурой до 35 градусов. 16−18 июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут небольшое похолодание, которое продержится до начала июля. Небольшие осадки вероятны и в конце июня, — рассказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. — Жара выше 30 градусов вернется к 6—7 июля и продержится до конца второй декады. Потом температура лишь на пару дней опустится на десяток градусов, и опять вернется жара, которая продержится почти до середины августа. Небольшие осадки и грозы вероятны в середине и конце первой, а также в конце второй декады июля и в третьей декаде августа. Во второй десятидневке августа дожди собьют жару, и до конца лета продержится температура 20−22 градуса.

Температурные качели в июне и начало лета с небольших осадков, которые немного охладят воздух в Украине, прогнозирует и народный синоптик Владимир Деркач. К концу первой недели июня, по его наблюдениям, осадки прекратятся, температура начнет повышаться, но ненадолго. Несколько дней в начале второй десятидневки опять будут прохладными, в ее середине хорошо потеплеет, но затем температуру снова снизят кратковременные дожди в конце второй — начале третьей декады. А к концу месяца, несмотря на высокую вероятность дождливой погоды, опять потеплеет.

Начало июля будет умеренно теплым, но затем температура понизится. Вторая и третья декады месяца ожидаются довольно прохладными, иногда с дождями и небольшим потеплением. Так же начнется и август. Но к его середине возможна уже сильная жара, которая слегка спадет в третьей десятидневке. Осадки в августе прогнозируются в конце первой и второй декад.

С похолодания, вероятно, начнется и сентябрь, но уже к середине первой недели месяца потеплеет. Небольшие дожди ожидаются в первой и второй десятидневках месяца. А третья декада сентября отметится похолоданием и довольно сильными осадками.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской и Тернопольской областях стихия насыпала сугробы из града.

А в первые дни лета в столице возможно похолодание, и смена погодных условий негативно скажется на самочувствии киевлян.

Фото Людмилы МАСАЛОВОЙ, «ФАКТЫ»

Карты прогноза погоды — с сайта Укргидрометцентра

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