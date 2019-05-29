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Украина

"Решение далось трудно": волонтеры объявили о закрытии пункта отдыха для военных на киевском вокзале (фото)

23:13 29 мая 2019 56
Волонтеры
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве закрывается пункт отдыха для военных на центральной железнодорожном вокзале. Об этом сообщили на странице волонтерского пункта в Facebook.

«31 мая мы закроем двери пункта. Но не закроем наши сердца! Целью всей нашей волонтерской деятельности, остаются поддержка и помощь армии, как бойцам, так и ветеранам… И мы говорим всем „До встречи!“» — сказано в сообщении.

Данный пункт проработал 4 года, но сейчас количество посетителей уменьшилось. В волонтерском пункте на вокзале в Киеве бойцы могли отдохнуть в ожидании поезда, поесть, а также получить юридическую консультацию (дважды в неделю в пункт приходили юристы).

За время существования тут побывали десятки тысяч военнослужащих, а волонтеры раздали тонны еды.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Харькове мэрия хотела принудительно убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным. Но суд не поддержал такое решение харьковских чиновников.

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