Ждут Трампа? Дипломат объяснил, почему откладывается встреча Зеленского с Путиным

Украина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным все время откладывается, так как российская сторона саботирует встречу. Такое мнение в интервью изданию «Обозреватель» высказал украинский дипломат Василий Филипчук.

«После выборов в Украине и победы Владимира Зеленского было несколько довольно противоречивых сигналов, будет встреча или нет, приглашают ли Зеленского. Насколько я понимаю, встреча отложилась, поскольку с российской стороны было четко заявлено, что на данный момент без четкого объяснения украинской стороной позиций относительно мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей… нет предмета для встречи»,— считает эксперт.

Не состоится встреча глав государств и в рамках нормандского формата во Франции 6 июня, хотя встречу нормандской четверки в июне анонсировал еще экс-президент Петр Порошенко.

При этом Филипчук уверен, что отказ России от встречи — это вызов не только для Украины, но и для Франции с Германией, которые являются гарантами мирного урегулирования.

Поэтому цель министров иностранных дел Франции и Германии, которые планируют прибыть 30 мая, состоит в том, чтобы выяснить, какие же есть планы у украинского руководства относительно мирного урегулирования, какие идеи, какая переговорная команда. На все эти вопросы ответов пока нет.

«Цель встречи — понять, есть шанс провести встречу 6 июня или нет… Обязательства, зафиксированные в Минске, в дальнейшем остаются обязательствами Украины, и услышать от Зеленского, что он намерен в этом отношении делать и планирует ли делать вообще — основное задание»,— полагает Филипчук.

При этом шансы на проведение встречи все же есть. Тем более, что 6 июня в Нормандию должен прибыть американский президент Дональд Трамп.

«Если бы удалось провести встречу в формате Трамп-Путин-Зеленский, это бы открыло новый интересный этап в урегулировании. Даже приобщить американского президента к нормандскому формату было бы уже огромным успехом. Но пока что это только надежды, конкретики мы не видим»,— считает дипломат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин не поздравил шестого президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность. Как заявил журналистам пресс-секретарь главы Кремля звонка или поздравления со стороны Путина Киеву не стоит ожидать. Также «рупор Кремля» добавил, что пока контакты Москвы и Киева на высшем уровне на повестке дня не стоят.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter