Происшествия

Крушение Ми-8 в Ровенской области: появились первые фото с места трагедии

В сети показали фото разбившегося вертолета Ми-8, который выполнял учебно-тренировочный полет в Ровенской области. Снимки опубликовала Национальная полиция Хмельницкой области.

Так, вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений «День — Ночь» вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

Командовал летным экипажем военный в звании полковника. Вертолет вылетел из воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования сухопутных войск, место дислокации — город Броды Львовской области, подчинение — Командование Сухопутных войск).

Как писали «ФАКТЫ», ранее стали известны имена погибших военных, которые находились в вертолете в момент трагедии.

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