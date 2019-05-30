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Крушение Ми-8 в Ровенской области: появились первые фото с места трагедии
В сети показали фото разбившегося вертолета Ми-8, который выполнял учебно-тренировочный полет в Ровенской области. Снимки опубликовала Национальная полиция Хмельницкой области.
Так, вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений «День — Ночь» вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.
Командовал летным экипажем военный в звании полковника. Вертолет вылетел из воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования сухопутных войск, место дислокации — город Броды Львовской области, подчинение — Командование Сухопутных войск).
Как писали «ФАКТЫ», ранее стали известны имена погибших военных, которые находились в вертолете в момент трагедии.
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