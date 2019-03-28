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В Украине произошло серьезное ЧП с военным вертолетом: первые подробности
В четверг, 28 марта, в Чугуеве Харьковской области произошла авария с военным вертолетом. Во время выполнения учебно-тренировочного полета вертолет Ми-2 МСБ совершил аварийную посадку. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
ЧП произошло около 14:30. Машина принадлежит местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил ВСУ.
По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение на посадку.
«Благодаря умелым действиям, экипаж посадил вертолет на необорудованной площадкой местности, в результате чего машина получила незначительные повреждения», — говорится в сообщении.
Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили.
Причины отказа техники будет устанавливать специальная комиссия.
Напомним, сегодня произошло еще одно ЧП с военными. В поселке городского типа Гончаровское (Черниговская область) на общевойсковом полигоне прозвучал взрыв, в результате которого был травмирован один военнослужащий.
Как сообщали «ФАКТЫ», 27 марта на юге Казахстана разбился военный вертолет, на борту которого находились 13 военных. Вертолет был в составе звена из четырех машин. Они направлялись из города Актау на берегу Каспийского моря в Шымкент на юге страны. В Минобороны Казахстана уточнили, что перелет проходил в темное время в сложных метеорологических условиях.
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