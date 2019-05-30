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Самый маленький в мире ребенок родился весом 245 граммов и выжил (фото, видео)
В декабре прошлого года в больнице американского города Сан-Диего (штат Калифорния) на свет появился крошечный ребенок. Девочка, родившаяся на сроке беременности 23 недели и три дня, весила всего 245 граммов — примерно столько же, сколько крупное яблоко.
Ребенку дали имя Сэйби. Ее мать говорит, что из-за осложнений пришлось делать кесарево сечение, и она была уверена, что дочка не выживет. Медики также давали печальные прогнозы. «Они сказали моему мужу, что он может побыть с ней около часа, после чего ее не станет. Однако час обернулся двумя часами, затем — одним днем, а потом — неделей», — рассказала женщина, пожелавшая сохранить анонимность.
Врачи и медсестры отчаянно боролись за жизнь младенца. Вопреки ожиданиям Сэйби, которая и сама оказалась отличным бойцом, благополучно развивалась. Как пишет CNN, она официально стала самым крошечным ребенком в мире, которому удалось выжить. Спустя пять месяцев, в ходе торжественной церемонии, малышку наконец выписали из больницы домой.
Предыдущий рекорд принадлежал девочке, родившейся в Германии в 2015 году. Она весила 252 грамма.
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