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«Поцелуй, ну что ты»: в сеть попало видео странного знакомства помощницы Лукашенко с Назарбаевым
Президент Беларуси Александр Лукашенко, представив первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в честь которого переименовали столицу государства Астану в Нур-Султан, свою помощницу, предложил ему поцеловать девушку.
Это знакомство произошло во время визита Лукашенко в Казахстан, где заседал Высший Евразийский экономический совета (ВЕЭС). «Поцелуй, ну что ты!» — сказал Лукашенко Назарбаеву. Впрочем, последний ограничился лишь рукопожатием и парой слов, сказанных девушке.
Эксклюзивное интервью (в двух частях) заместителя председателя движения «За свободу», бывшего политэмигранта Алеся Михалевича о положении дел в Беларуси и попытах Кремля давить на Александра Лукашенко, а также о том, почему белорусский президент не доверяет даже собственным детям, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...