В Украине резко ухудшится погода: синоптики предупредили об опасности

Украина

В Украине 30 мая произоойдет ухудшение погоды. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Черкасской, Кировоградской, Киевской и Одесской областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый). В Киеве в течение 30 мая грозы (I уровень опасности, желтый).

Также, по данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями и ливнями 30−31 мая продолжается подъем уровней воды в реках Закарпатья на 0.3−1.0 м, а также в реках бассейна Западного Буга. Ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1 — 0,5 м над уровнями 29 мая.

Повышение средних уровней воды произойдет и в реках бассейнов Прута и Сирет, а также на реках бассейна Припяти. Сохраняется возможность дальнейшего затопления пойм, с/х угодий, а также начального затопления хозяйственных сооружений в ряде сельских населенных пунктов. При сильных ливнях в Карпатском регионе возможно формирование значительного местного и склонного стока. В Карпатах сохраняется угроза образования локальных селевых потоков.

Как писали «ФАКТЫ», несмотря на то что грозовые дожди с градом и шквалами с запада Украины потихоньку опять распространяются на всю страну, летняя жара спадать не спешит.

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