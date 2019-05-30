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Лучшая ночь года: у кого наступает и как ее провести

С заходом солнца 31 мая наступает особая ночь месяца Рамадан — Лейлят-аль-Кадр, или Ночь предопределения (дословно переводится как «ночь могущества, силы»). Именно в Лейлят-аль-Кадр Аллахом был ниспослан Коран пророку Мухаммеду.

Как считается, точная дата благословенной ночи известна только Аллаху, но мусульманские ученые склоняются к тому, что это может быть одна из десяти последних нечетных ночей священного месяца Рамадан, а еще вероятнее — его 27-я ночь.

Именно эта дата традиционно и отмечается в мечетях (кстати, некоторые мусульмане предпочитают проводить в мечети за чтением Корана и в молитвах все последние десять дней месяца).

Есть признаки, по которым можно узнать о наступлении Лейлят-аль-Кадр, но заметить их могут только люди, которым Аллах дал особый дар: способность наблюдать, например, необычный, очень яркий свет, отличающийся от света луны и солнца, увидеть преклонящееся дерево, видеть ангелов в их настоящем виде (с двумя, тремя или четырьмя крыльями и т. д. ) и слышать их голоса. Необыкновенный вид имеет даже солнце, всходящее после Ночи предопределения, — оно будет чистым, без лучей, а свет его — нежным, неослепляющим.

В Коране о Лейлят-аль-Кадр сказано, что она лучше тысячи месяцев, в которых нет этой ночи. Ангелы (их бывает больше, чем мелких камешков на этой планете) во главе с архангелом Джибраилом спускаются с небес к каждому, кто проводит это время за благочестивыми делами. Ангелы знают от Всевышнего абсолютно все о каждом человеке, знают, что с ним произойдет в течение года, и с захода солнца до рассвета просят прощения у Аллаха за каждого молящегося.

Лейлят-аль-Кадр принято отмечать коллективными намазами, чтением Корана и зикр (многократных поминаний Аллаха). Считается, что эта ночь наполнена добром и миром. Даже шайтан не может до рассвета творить свои злые дела и навредить богобоязненным верующим. За благое дело, совершенное в Ночь предопределения, мусульманина ждет награда большая, чем если бы он занимался такими благодеяниями ежедневно в течение 83 лет и четырех месяцев. А еще тем, кто в Ночь могущества с верой и искренностью соблюдает обряды и правила богослужения, будут прощены все предыдущие грехи.

Верховный муфтий Украины шейх Ахмед Тамим в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ранее рассказал, что в исламе не принято афишировать добрые дела верующих, потому что они делают это для Всевышнего, а не для людей.

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