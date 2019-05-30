Украина

Разница налицо: в сети сравнили фото отдыхающих на пляжах в Одессе и Крыму

В сети сравнили наполняемость пляжей в оккупированном Крыму и в курортной Одессе накануне начала летнего сезона. Ранее кремлевский пропагандист Александр Горный, живущий на оккупированном полуострове, спрогнозировал уменьшение потока туристов.

Две фото в своем Twitter выложила крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Евпатория прямо сейчас. Учебный год закончился и тут уже сезон! Как видите…», — говорится в комментарии к фото из оккупированного Крыма. Это — скриншот с камер наблюдения возле евпаторийского пансионата «Золотой берег».

А вот что запечатлели веб-камеры на пляже «Золотые пески».

«Это Одесса сейчас. Просто для сравнения», — комментирует блогер второе фото (с вебок «Ланжерона»).

А это — «Аркадия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», длинные пасхальные и майские праздники так и не запустили туристический сезон на Крымском мосту.



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