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Разница налицо: в сети сравнили фото отдыхающих на пляжах в Одессе и Крыму
В сети сравнили наполняемость пляжей в оккупированном Крыму и в курортной Одессе накануне начала летнего сезона. Ранее кремлевский пропагандист Александр Горный, живущий на оккупированном полуострове, спрогнозировал уменьшение потока туристов.
Две фото в своем Twitter выложила крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
«Евпатория прямо сейчас. Учебный год закончился и тут уже сезон! Как видите…», — говорится в комментарии к фото из оккупированного Крыма. Это — скриншот с камер наблюдения возле евпаторийского пансионата «Золотой берег».
А вот что запечатлели веб-камеры на пляже «Золотые пески».
«Это Одесса сейчас. Просто для сравнения», — комментирует блогер второе фото (с вебок «Ланжерона»).
А это — «Аркадия».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», длинные пасхальные и майские праздники так и не запустили туристический сезон на Крымском мосту.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.