Пляжи пустые: крымнашист Горный спрогнозировал провал туристического сезона в Крыму

Украина

Прокремлевский блогер из оккупированного Крыма Александр Горный, который ранее заявлял, что после президентских выборов будут «некоторые движения крымчан в сторону Украины», посетовал, что в нынешнем туристическом сезоне поток туристов упадет на 10−15 процентов по сравнению с предыдущим.

Опубликовав на своей страничке в социальных сетях фото пустынного пляжа, пропагандист пишет, что вода уже прогрелась, а туристов нет.

«Через несколько дней начало летнего туристического сезона, но у меня нет понимания, как Министерство туризма Крыма участвует в этом процессе. Ну вот что они сделали полезного и системного? Да ничего, только ходят и загадочно улыбаются», — пишет пропагандист и жалуется, что на оккупированном полуострове «цены ломовые», цены на бензин больше, чем на материке, а на авиабилеты они «уходят в космос».

«Внутренняя логистика — никакая, перехватывающих парковок нет и не пробовали, очистных сооружений за 5 лет не создали, трасса Таврида хорошая, но опасная, вопрос дешалманизаци Крыма не решён… Вода сегодня прогрелась до 20 С, а пляжи пустые. Крым толком негде не продвигается, нет никакой рекламы крымских мест. Зато сколько восторженных визгов по поводу туризма на крымговноинформовских СМИ, просто захлебываются от счастья в своих сказках про развитие туризма», — жалуется пропагандист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото запустения в селе Поповка, где до 2014 года проходил популярный фестиваль электронной музыки «Республика Казантип».

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