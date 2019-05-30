Гройсмана не смогли отправить в отставку

Украина

Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассмотрела вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Большинство депутатов не поддержали это предложение. «За» проголосовали 97 народных избранников.

Как известно, 20 мая глава правительства Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабмина 22 мая. Накануне голосования 30 мая фракция БПП заявила, что не поддержит отставку правительства Гройсмана.

Стоит отметить, что в случае отставки до формирования нового Кабмина обязанности исполнял бы нынешний состав правительства. Это, в свою очередь, стало бы возможным после проведения выборов в Верховную Раду и формирования новой коалиции в парламенте. Пока Гройсман остается во главе правительства.

Как сообщали «ФАКТЫ», Гройсман также готовится к парламентским выборам в Украине. Сам премьер заявил, что поведет на выборы свою партию и не будет объединяться с Петром Порошенко.

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