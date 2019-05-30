26.61 / 26.92 29.54 / 30.01
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гройсмана не смогли отправить в отставку

13:27 30 мая 2019 266
Владимир Гройсман
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассмотрела вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Большинство депутатов не поддержали это предложение. «За» проголосовали 97 народных избранников.

Как известно, 20 мая глава правительства Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабмина 22 мая. Накануне голосования 30 мая фракция БПП заявила, что не поддержит отставку правительства Гройсмана.

Стоит отметить, что в случае отставки до формирования нового Кабмина обязанности исполнял бы нынешний состав правительства. Это, в свою очередь, стало бы возможным после проведения выборов в Верховную Раду и формирования новой коалиции в парламенте. Пока Гройсман остается во главе правительства.

Как сообщали «ФАКТЫ», Гройсман также готовится к парламентским выборам в Украине. Сам премьер заявил, что поведет на выборы свою партию и не будет объединяться с Петром Порошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины