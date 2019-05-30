Рада рассматривает отставку Гройсмана: онлайн-трансляция

Украина

В четверг, 30 мая, Верховная Рада Украины, как и планировалось ранее, должна рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра Украины Владимира Грайсмана, который ранее заявил о желании принять участие в досрочных парламентских выборах.

Сам глава Кабмина уже прибыл в Верховную Раду и зашел в зал заседаний. Тем временем спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что вопрос отставки премьера и отчет правительства рассмотрят около полудня — с 12:10 до 13:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламентская фракция «БПП» не будет голосовать за отставку Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана.

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