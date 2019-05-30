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Украина

Стало известно, кто возглавит избирательный штаб партии Порошенко

13:47 30 мая 2019 289
Сергей Березенко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины Сергей Березенко, ранее работавший советником пятого президента, возглавит штаб партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Как сообщает РБК-Украина, при этом сам Березенко не определился со своим участием в парламентской кампании. В то же время он заявил, что не будет баллотироваться по списку партии Порошенко.

Также сообщается, что в партийный список может войти спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политсила Виталия Кличко «Удар"собралась идти на выборы в составе «Европейской солидарности».

А премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не будет идти на выборы вместе с партией Петра Порошенко.

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