- 14:14 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 14:13 Зеленский просит Раду уволить Климкина, Полторака и Грицака
- 14:03 Трагедия в Будапеште: капитаном одного из кораблей оказался украинец
- 13:49 30 мая 1876 года царское правительство издало Эмский указ, запрещающий украинский язык
- 13:47 Стало известно, кто возглавит избирательный штаб партии Порошенко
- 13:43 Крушение Ми-8 в Ровенской области: названы возможные причины трагедии
- 13:27 Гройсмана не смогли отправить в отставку
- 13:26 Названы 100 лучших песен в истории
- 13:25 «Весна пустит слезу»: синоптик дала прогноз погоды на 31 мая
- 13:22 В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте судна Sea Shark
Стало известно, кто возглавит избирательный штаб партии Порошенко
Народный депутат Украины Сергей Березенко, ранее работавший советником пятого президента, возглавит штаб партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Как сообщает РБК-Украина, при этом сам Березенко не определился со своим участием в парламентской кампании. В то же время он заявил, что не будет баллотироваться по списку партии Порошенко.
Также сообщается, что в партийный список может войти спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политсила Виталия Кличко «Удар"собралась идти на выборы в составе «Европейской солидарности».
А премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не будет идти на выборы вместе с партией Петра Порошенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!