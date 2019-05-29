Политика

Стало известно о планах Кличко идти на выборы вместе с Порошенко

Партия УДАР мэра Киева Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий решили баллотироваться в парламент на досрочных выборах в составе политсилы экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Можете поздравить Виталия (Кличко. — Авт.), он вчера с Петром (Порошенко. — Авт.) уже обо всем договорился», — отметил источник, который близок к мэру Киева, пишет «Украинская правда».

Кроме этого источники в окружении Петра Порошенко и во фракции «Народный фронт» утверждают, что спикер парламента Андрей Парубий также может присоединиться к «Европейской солидарности».

Журналисты напрямую спросили Кличко и Парубия об их совместном походе в партию Порошенко в одном из мессенджеров, однако каждый из них, прочитав вопрос, оставили его без ответа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался от предложения Порошенко идти на парламентские выборы в составе одной политической силы.

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