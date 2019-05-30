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Украина

В украинской армии отменят звания прапорщиков

14:58 30 мая 2019 151
военные
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 30 мая, парламент в первом чтении принял законопроект, предусматривающий реформу званий в украинской армии. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко. Ранее Рада утвердила новое воинское приветствие для ВСУ.

Цель этого закона — повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненных.

Согласно документу звания в ВСУ будут соответствовать эквиваленту званий в армиях стран НАТО.

«В частности, отменяются воинские звания — прапорщик, мичман, и вводятся новые звания — рекрут, штаб-сержант, мастер-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STNAG 2116», — сообщила нардеп.

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

В законе также четко определены должностные обязанности для большого перечня новых воинских должностей.

Кроме того, устав внутренней службы ВСУ дополняется новыми приложениями, в частности, о порядке ведения «Книги памяти», в которой будет увековечена память военнослужащих, погибших за свободу и независимость Украины

Соответствующее решение поддержал 231 народный избранник.

Как сообщали «ФАКТЫ», женщины-военные в Украине получили равные права с мужчинами. Это, в частности, касается равного доступа к должностям и воинским званиям, а также получения таких же возможностей, как и у мужчин, при заключении контракта.

Также сообщалось о повышении доплат к денежному содержанию военнослужащих, находящихся на первой линии операции Объединенных сил на Донбассе.

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