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У Олега Винника отреагировали на слухи о его походе в политику
Популярный певец Олег Винник, который, по слухамЮ собрался вслед за звездными коллегами в политику, не стал комментировать эту информацию. В пресс-службе артиста лишь сказали, что он сейчас находится в туре по городам Украины.
На ситуацию отреагировал продюсер артиста Александр Горбенко, который был весьма удивлен «политическими амбициями» Винника.
«Ездим со стадионным туром от Ужгорода до Северодонецка, делимся с людьми счастьем, эмоциями и новыми песнями… и не читаем всякую чушь», — заявил он в комментарии изданию НВ.
Кстати, на первом стадионном концерте в Тернополе Винник заявил, что теперь его песни можно будет ощутить на вкус. Скоро выйдет именная коллекция вин, посвященная его творчеству.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что одна из политических сил пригласила в свои ряды певца Виктора Павлика. А суперблондинка Оля Полякова заявила о создании своей партии.
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