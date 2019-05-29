Олегу Виннику и Виктору Павлику предложили стать народными депутатами

Шоу-бизнес

Известный украинский певец Виктор Павлик заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах в списке одной из партий. Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

По словам исполнителя, он ведет переговоры с лидером данной политсилы Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался на пост президента Украины.

«Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию…, даже если не пойду на выборы» — сказал Павлик.

В свое очередь, Журавлев пояснил, что ведет переговоры с певцами с Виктором Павликом и Олегом Винником об участии в выборах в составе его политической партии. Решение будет окончательно оглашено на съезде партии, который состоится через несколько недель.

В то же время продюсер Олега Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует баллотироваться в Раду. При этом он отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Как известно, что 16 мая певец Святослав Вакарчук объявил, что будет участвовать в парламентских выборах 2019 года. Он подчеркнул, что будет делать это вместе с новосозданной собственной «Партией перемен «Голос». Относительно главной цели политсилы, новоиспеченный политик убеждает, что это возвращение домой незаконно заключенных в России украинцев.

Также напомним, что 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента, позже издав соответствующий указ. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховном суде не удалось отменить указ о роспуске Верховной Рады и о досрочных выборах. Попытка потерпела крах. Судьи Верховного суда решили, что дело не в их юрисдикции — вопрос должен решаться в Конституционном суде. Решение было вынесено 27 мая. На заседании судьи пришли к выводу, что суд административной юрисдикции не вправе оценивать досрочное прекращение полномочий Рады как конституционный процесс. Иск был подан частным лицом. Заявитель ссылался, что досрочные выборы 21 июля нарушают его избирательные права: не дают возможности отдохнуть летом и поучаствовать в выборах осенью.

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