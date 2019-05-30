Шоу-бизнес

Песни Олега Винника можно будет ощутить на вкус

Популярный украинский певец Олег Винник, который после европейского тура отправился с концертами по городам Украины, удивил поклонниц неожиданной новостью. Во время первого выступления в рамках тура «Роксолана» на Тернопольском городском стадионе любимчик женщин сообщил, что теперь его песни можно будет ощутить на вкус, наконец-то поклонницы узнают, какое вино пьет героиня песни «Нино».

Одна из торговых марок готовит именную лимитированную коллекцию вин, которая будет посвящена творчеству Винника. Первую партию обещают выпустить в конце года. Олег анонсировал, что пьянящий напиток будет дарить тем поклонникам, кто купит билет на его концерт на 13 место 13 ряда. Название сектора он назовет прямо во время концертов.

Олег Винник серьезно настроен развивать свой бренд и вскоре обещает выпустить и другие товары под своим именем.

Недавно популярный певец представил новую песню «Наталя-Натали».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что одна из политических сил предлагает Олегу Виннику пополнить ее ряды и баллотироваться в парламент на досрочных выборах.

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