В киевской больнице отказались помочь ребенку, укушенному клещом: в сети волна возмущения

Здоровье

В Киеве в самом разгаре сезон активности клещей. Медики активно предостерегают об опасности клещей, а в столичных парках устроили масштабную акарицидную обработку. Проблема подкралась с другой стороны: жительница Киева столкнулась с тем, что в городском травмпункте отказались вытаскивать клеща, впившегося в тело ребенка.

Клещ на ноге у был обнаружен после прогулки ребенка в школьном парке. Киевлянка Анна Маляр обратилась в травмпункт по месту жительства — при детской больнице № 7, но помочь ей там отказались.

Медперсонал ссылался на то, что травмпункт у них специализированный — челюстно-лицевой, а потому ребенка нужно везти в другую больницу. После ссылок на нормы закона, появилась новая отговорка: в травмпункте нет лаборатории и возможностей для исследования клеща, а, значит, необходимо, обратиться в другое медучреждение.

Клеща в итоге извлекли медики в «Охматдете». Там же подтвердилось, что лабораторное исследование клеща не является обязательным — родители могут сделать такой анализ по собственной инициативе, но вне зависимости от результатов экспертизы пациенту понадобится медобследование и консультация у инфекциониста.

В соцсетях, обсуждая этот случай, горько шутят по поводу отказа врачей извлекать клеща из ноги:

Комментаторы не исключают, что в данном случае проявились не так особенности клещей, как некомпетентность персонала.

Напомним, инфекционисты, опрошенные «ФАКТАМИ» едины во мнении. Клеща, впившегося в тело, нельзя извлекать с помощью «народных» способов — капая масло или смазывая жирным кремом. Клещ в этом случае действительно задохнется, но оставит в ране возбудителей боррелиоза. Извлекать клеща лучще всего пинцетом, но если такого нет под рукой, то можно сделать петельку из нити. При этом никаких вращательных движений делать не нужно.

Кроме бореллиоза или болезни Лайма, клещ может заразить и другими болезнями: бартонеллезом, пироплазмозом, эрлихиозом. Признаки заражения бореллиозом могут проявиться уже через два дня, а могут лишь спустя три-четыре недели. Бывали случаи, когда симптомы обнаружились лишь спустя несколько месяцев. После укуса клеща нужно обратиться к инфекционисту, особенно если на месте укуса появилось красноватое пятно в виде кольца и повысилась температура.

Чтобы защитить ребенка от клещей, для прогулки нужна подходящая одежда: не шорты, а брюки, лучше с резинками. В качестве верха обязательна одежда с длинными рукавами, а на голову — панамка или кепка. Защитит от клещей репеллент, но его нужно выбирать, учитывая возраст ребенка.

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