Цветущая София Ротару после слухов о смертельной болезни поразила внешним видом (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая певица София Ротару, которой СМИ приписали серьезные проблемы со здоровьем, радует поклонников своим цветущим видом. Сын народной артистки СССР Руслан Евдокименко опубликовал на своей странице в Instagram ее новое фото. 71-летняя звезда поражает своим внешним видом. В модных джинсах, полосатой футболке, черном жакете и белых кроссовках, София Михайловна выглядит очень стильно и молодежно.

Стоит отметить, что снимок был сделан на одной из пешеходных улиц Лондона. София Ротару проводит время с семьей в Европе.

«София как всегда на высоте! Очень красивая и стильная», «Какое счастье видеть новые фото Софии Михайловны. Хорошего отдыха и здоровья», «Очень красивая женщина. Здоровья и удачи», «Красавица так держать. Несмотря на годы она просто супер, шикарно выглядит», «Восхищаюсь Софией Михайловной!», «Прекрасная София… я её обожаю», «Прелестная дама! Украшайте мир, дорогая София!», «София, дай Бог Вам долгой молодости и здоровья! Очень Вас люблю», — пишут в комментариях восхищенные поклонники певицы.

Ранее София Ротару опровергла все домыслы о болезнях, появившись на дне рождения внука Анатолия Евдокименко.

«ФАКТЫ» также сообщали, что сестра Софии Михайловны Аурика Ротару получила звание народной артистки Украины.

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