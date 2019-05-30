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Цветущая София Ротару после слухов о смертельной болезни поразила внешним видом (фото)
Знаменитая певица София Ротару, которой СМИ приписали серьезные проблемы со здоровьем, радует поклонников своим цветущим видом. Сын народной артистки СССР Руслан Евдокименко опубликовал на своей странице в Instagram ее новое фото. 71-летняя звезда поражает своим внешним видом. В модных джинсах, полосатой футболке, черном жакете и белых кроссовках, София Михайловна выглядит очень стильно и молодежно.
Стоит отметить, что снимок был сделан на одной из пешеходных улиц Лондона. София Ротару проводит время с семьей в Европе.
«София как всегда на высоте! Очень красивая и стильная», «Какое счастье видеть новые фото Софии Михайловны. Хорошего отдыха и здоровья», «Очень красивая женщина. Здоровья и удачи», «Красавица так держать. Несмотря на годы она просто супер, шикарно выглядит», «Восхищаюсь Софией Михайловной!», «Прекрасная София… я её обожаю», «Прелестная дама! Украшайте мир, дорогая София!», «София, дай Бог Вам долгой молодости и здоровья! Очень Вас люблю», — пишут в комментариях восхищенные поклонники певицы.
Ранее София Ротару опровергла все домыслы о болезнях, появившись на дне рождения внука Анатолия Евдокименко.
«ФАКТЫ» также сообщали, что сестра Софии Михайловны Аурика Ротару получила звание народной артистки Украины.
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