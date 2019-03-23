София Ротару очень сильно изменилась внешне из-за курса химиотерапии, — росСМИ (фото)

Шоу-бизнес

В СМИ появилась информация о том, что народная артистка СССР и Украины София Ротару проходит курс лечения химиотерапией. Об этом пишет российская eg.ru.

В частности, издание разместило фото, на котором София Михайловна выглядит очень болезненно — бледная кожа, уставший взгляд.

Сообщается, что сейчас София Михайловна проходит курс химиотерапии и именно это стало причиной ее измученного внешнего вида.

Журналисты утверждают, что артистка борется с туберкулезом, который ей диагностировали еще в 27 лет. Тогда вылечить до конца болезнь не удалось и теперь она повторяет курс лечения, чтобы избежать рецидив.

Ни София Ротару, ни ее семья пока не комментируют эту новость.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время концерта в российской Уфе София Ротару потеряла сознание и была вынуждена на некоторое время отказаться от концертной деятельности. Тогда певица оказалась в больнице, у нее были проблемы с давлением. Проведя несколько дней в клинике, София Михайловна вернулась в Киев. Она проводила время с детьми и внуками, отдыхала за границей. А в декабре 71-летняя звезда удивила всех цветущим видом и красотой на записи новогоднего огонька на украинском телеканале.

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