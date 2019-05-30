Политика

Такой страны не будет: Саакашвили озвучил тревожный прогноз для Украины

Украина, которая не использовала свои шансы после первого и второго Майдана, может вообще прекратить свое существование в нынешнем виде. Об этом в эксклюзивном интервью DW заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, помпезно вернувшийся вчера в Украину.

Саакашвили отметил, что критиковать новую украинскую власть начнет, если увидит, «что теряется время». По его словам, украинские элиты препятствуют проведению реформ. Если команда Зеленского быстро не начнет ломать систему, тогда она потеряет кредит доверия людей и, соответственно, свой рейтинг.

«Сейчас нет достаточного пространства для маневров. Потому что вся украинская элита четко чувствует угрозу. Посмотрите, что они делают. Они реально все время маневрируют, чтобы Зеленский потерял время и чтобы они ударили в подходящий для них момент. Не нужно им давать этот момент!», — заявил политик.

Ранее Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, раскритиковал идею команды президента Зеленского провести референдум о прямых переговорах с Россией.

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