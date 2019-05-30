Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому «уйти» от Коломойского

Украина

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которому Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, прибыл в Украину и в аэропорту «Борисполь» сразу же заявил, что не собирается идти на внеочередные выборы в Верховную Раду. «Я хочу вместе с вами сделать прорыв, чтобы политика в Украине была другой. Я сам не пойду ни на какие выборы. Но я буду помогать», — заявил Саакашвили встречавшим его журналистам, не уточнив при этом, кому именно он намерен помогать.

Михо считают непредсказуемым политиком. Многие политологи сходятся во мнении, что предугадать следующий шаг экс-президента Грузии практически невозможно. Не совершил ли Владимир Зеленский ошибку, впустив Михеила Николозовича в украинскую политику? Об этом «ФАКТЫ» побеседовали с аналитиком Игарем Тышкевичем и политологом Виталием Балой.

— Наивно думать, что Михеил Саакашвили, вернувшись в Украину, останется просто сидеть на пенсии. Бывший президент Грузии — это человек, который всегда и со всеми должен бороться, — уверен аналитик центра «Украинский институт будущего» Игар Тышкевич. — Саакашвили существенно изменит политический расклад в Украине. Конечно, основное его предназначение — это войти в конфликт с экс-президентом Петром Порошенко. И тут он будет играть роль союзника Владимира Зеленского. Но вот каким будет следующий шаг Саакашвили — предсказать очень сложно.

Я не знаю, было ли возвращение украинского гражданства Михеилу Николозовичу многоходовкой Зеленского или нет, но тут президент Украины может убить сразу двух зайцев. Мы все https://fakty.ua/210 069помним о противостоянии между министром внутренних дел Аваковым и Саакашвили. Конфликт Михо и с Арсеном Борисовичем и с его партнером Игорем Коломойским — неизбежен. Это также может быть выгодным для Зеленского. Если Саакашвили удастся нейтрализовать Авакова и Коломойского — Владимир Александрович может выйти из их тени и показать, что он на самом деле является самостоятельным политиком.

Но Саакашвили может быть так же опасен и для Зеленского. Во-первых, если бывший президент Грузии и губернатор Одесской области не увидит для себя перспектив для политического развития в Украине — он может начать войну против президента. Будет большой конфликт.

— Ходят слухи, что для Саакашвили приготовлена должность генпрокурора…

— Михо нет разницы, какую он будет занимать должность. Где бы он ни был — он всегда будет воевать. Так уж он устроен.

Возвращение украинского гражданства Саакашвили положительно отразилось на имидже Владимира Зеленского, считает директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала, который учился с Михо на одном курсе.

— Многие понимают, что Саакашвили выдворили из Украины не совсем правильно. Поэтому возвращение опальному политику украинского гражданства поднимет авторитет Зеленского.

Конечно, многие противники Петра Порошенко надеялись, что Саакашвили начнет мстить экс-президенту Украины. Но я пока не вижу, что Михо собирается мстить.

У Саакашвили много энергии. Ему нужно действовать. Но, на мой взгляд, пока что Михеил Николозович сам не знает, что ему делать дальше. Скорее всего, он будет выжидать, наблюдать, как пройдут внеочередные парламентские выборы в Украине. И будет действовать, уже исходя из их результатов.

Мне кажется, что Зеленскому нужно создать консультационный совет при президенте и пригласить туда Саакашвили. Если президент Украины будет прислушиваться к мнению бывшего президента Грузии, думаю, от этого союза будет только польза для нашей страны.

— Но в одном из своих заявлений Саакашвили сказал, что посадит Коломойского. Это было в 2016 году. Не совершил ли Зеленский ошибку, приняв Михо, учитывая свои отношения с олигархом?

— На самом деле ситуация в отношениях Коломойского и Зеленского неоднозначная. В одном из своих недавних интервью Игорь Валерьевич сказал: «Если Зеленский не будет брать от меня трубку после инаугурации, то я больше не позвоню ему и последствий этого никаких не будет. Сейчас на него везде давление — адвокат Коломойского, охрана Коломойского, машина Коломойского. То есть везде Коломойский. Так, возможно, ему надо взять паузу и сказать, что нет никакого Коломойского. Вы же понимаете, что это все придуманная история?»

Поэтому я считаю, что конфликт Саакашвили с Коломойским может даже пойти на пользу Зеленскому. Можно показать как раз, что он ни от кого не зависит.

— Может ли Саакашвили стать опасным для Зеленского, учитывая, что Михеил Николозович любит играть только по своим правилам?

— Саакашвили для Зеленского может стать хорошим раздражителем. Он, конечно же, будет критиковать президента, если тот не будет выполнять предвыборных обещаний. Так Саакашвили из союзника президента может стать одним из его основных противников.

О том, что Михеил Саакашвили совсем не обязательно станет единомышленником президента Зеленского, понятно уже сейчас из его высказываний. Ведь экс-президент Грузии раскритиковал идею президента Украины о проведении референдума по переговорам с Россией, заявив при этом, что никакие договоренности не заставят Путина просто так уйти с Донбасса.

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