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Украина

Саакашвили возвращается в Украину: онлайн-трансляция и реакция соцсетей

14:59 29 мая 2019 48
Михаил Саакашвили
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский накануне вернул украинское гражданство, в среду, 29 мая, прилетит в киевский аэропорт «Борисполь». Это событие вызвало небывалый резонанс, поскольку в последний раз Саакашвили был в Украине в феврале 2018 года.

По информации «ФАКТОВ», «Михо» прилетит в Украину рейсом из Варшавы в 17:15. Мы будем следить за тем, как будут разворачиваться события, собирая при этом самые интересные посты из социальных сетей.

Напомним, в сентябре 2017 года Саакашвили вместе со своими сторонниками и журналистами фактически прорвал границу в пункте пропуска «Шегини». Гражданство у экс-президента Грузии отобрали из-за того, что он подал заведомо неправдивую информацию при заполнении анкеты на получение гражданства Украины.

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