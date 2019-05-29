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Саакашвили возвращается в Украину: онлайн-трансляция и реакция соцсетей
Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский накануне вернул украинское гражданство, в среду, 29 мая, прилетит в киевский аэропорт «Борисполь». Это событие вызвало небывалый резонанс, поскольку в последний раз Саакашвили был в Украине в феврале 2018 года.
По информации «ФАКТОВ», «Михо» прилетит в Украину рейсом из Варшавы в 17:15. Мы будем следить за тем, как будут разворачиваться события, собирая при этом самые интересные посты из социальных сетей.
Напомним, в сентябре 2017 года Саакашвили вместе со своими сторонниками и журналистами фактически прорвал границу в пункте пропуска «Шегини». Гражданство у экс-президента Грузии отобрали из-за того, что он подал заведомо неправдивую информацию при заполнении анкеты на получение гражданства Украины.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.