У Зеленского анонсировали возможный разговор с Путиным

Политика

В администрации Владимира Зеленского не исключают, что вскоре могут состояться телефонные переговоры украинского президента с Владимиром Путиным. Возможность такого разговора подтвердил заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко. В АП он курирует внешнеполитический блок. Ранее в России отвергали предположения, что Путин будет звонить Зеленскому.

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным», — приводит заявление Пристайко «Интерфакс-Украина».

Ранее в интервью «ФАКТАМ» соратник Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что команда президента ведет консультации о встрече в Нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия).

У Путина заявили, что переговоры в Нормандском формате возможны, но Зеленскому для этого нужно выполнить ряд условий, в том числе прояснить свою позицию по поводу ситуации на Донбассе.

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