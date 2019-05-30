Украинка, подозреваемая в продаже детей в Грузии, объявила голодовку: стала известна причина

Происшествия

Украинка Юлия Сусляк, которую задержали в Тбилиси по подозрению в торговле детьми, объявила голодовку.

- К Юле в камеру посадили психически больную соседку, — рассказал «ФАКТАМ» муж Юлии Юрий Сусляк. — Несколько дней назад эта женщина пыталась совершить суицид. Разбила умывальник, резала себе руки. Поэтому из камеры сейчас забрали все вещи, даже постельное белье. Юле пришлось спать на голых матрасах… Раньше Юля сидела одна, эту женщину подселили позже. Таких наседок подсаживают специально, чтобы психологически давить на человека. Таким образом они над Юлей издеваются. Жена уже не в силах все это выдерживать. Она начала голодать. И если завтра эту женщину не отселят, продолжит голодовку.

Я никак не могу с ней связаться. Связь исключительно через адвоката. Звонки и даже переписки запрещены.

По словам Юрия Сусляка, о судьбе десяти их детей ему по-прежнему мало что известно:

- Я только знаю, что их распределили по двум семьям. Но что это за семьи, какие там условия, как дети себя чувствуют, не известно. Никто ничего не говорит. Власти Грузии не отвечают ни нам, ни украинскому консулу. Наши обращения по этому поводу игнорируются.

Напомним, 37-летнюю украинку Юлию Сусляк задержали в Тбилиси по подозрению в торговле детьми. Грузинскую полицию насторожило, что украинка привезла в Грузию десять детей, которых назвала своими, хотя четверо из них родились в 2017 году. Юлию задержали в тот момент, когда она ехала на оккупированную территорию Абхазии, где ее ждал муж — украинский бизнесмен Юрий Сусляк. Сама Юлия сообщила, что все дети ей родные, но шестерых выносили суррогатные матери — поэтому и получилось, что несколько малышей появились на свет в один год.

Позже прокурор по делу Тея Георгадзе заявила журналистам, что, когда Юлия уезжала из Украины (а до Грузии они уехали в Россию), детей в семье было одиннадцать. Но в Тбилиси Юлия Сусляк уже привезла десять детей. Тея Георгадзе сказала, что у прокуратуры есть доказательства того, что одиннадцатого ребенка Юлия Сусляк продала на территории Российской Федерации. Однако Юлия сказала, что одиннадцатый ребенок погиб. Позже доказательства гибели малыша «ФАКТАМ» предоставил муж Юлии Юрий Сусляк. Он прислал нам копию постановления Главного следственного управления по Московской области (супруги Сусляк с детьми в тот момент уже уехали из Украины и жили в России) об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ребенка.

Также Юрий Сусляк сказал, что у них есть документы, подтверждающие биологическое родство со всеми детьми. И договора с клиникой репродуктивной медицины и суррогатными матерями. Кроме того, супруги Сусляк согласны пройти экспертизу, которая подтвердит, что это их родные дети. Однако Юрий не может приехать в Грузию, так как находится на территории оккупированной Абхазии, куда попал через границу с РФ и таким образом нарушил закон Грузии «Об оккупированных территориях». Юрий готов был передать грузинским властям свои образцы через Красный Крест, но прокуратура на такой вариант не согласилась. Несколько дней назад родственники супругов Сусляк провели в Киеве пресс-конференцию, на которой расказали последние новости по этому делу.

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