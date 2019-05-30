Украина

Удар по Авакову и Коломойскому: в Украине рассказали, как Зеленский может использовать Саакашвили

Возвращение в Украину экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили стало знаковым событием и вызвало небывалый ажиотаж. Пикантности ситуации добавил тот факт, что за день до этого президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Как известно, еще до выдворения из Украины у «Михо» был серьезный конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым. Публичным его проявлением стала перепалка между Аваковым и Саакашвили в 2016 году, когда министр бросил в тогдашнего губернатора стакан с водой.

Непростые отношения у Саакашвили и с бизнесменом Игорем Коломойским. Во время работы в Одессе в 2016 году экс-президент Грузии обещал посадить Коломойского за решетку.

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что Саакашвили может помочь Зеленскому сразу в ряде моментов.

«Я не знаю, было ли возвращение украинского гражданства Михеилу Николозовичу многоходовкой Зеленского или нет, но тут президент Украины может убить сразу двух зайцев, — говорит Игар Тышкевич „ФАКТАМ“. — Мы все помним о противостоянии между министром внутренних дел Аваковым и Саакашвили. Конфликт Михо и с Арсеном Борисовичем и с его партнером Игорем Коломойским — неизбежен. Это также может быть выгодным для Зеленского».

«Если Саакашвили удастся нейтрализовать Авакова и Коломойского — Владимир Александрович может выйти из их тени и показать, что он на самом деле является самостоятельным политиком», — добавил эксперт.

Подробнее о перспективах экс-президента Грузии в Украине читайте в материале «ФАКТОВ» Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому «уйти» от Коломойского.

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