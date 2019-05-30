Филарет vs Епифаний: главе ПЦУ выдвинули новые обвинения

Украина

Почетный патриарх Православной церкви Украины, бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обвинил предстоятеля ПЦУ Епифания в нарушении православной традиции и канонов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы церковного деятеля.

«Получил Ваш указ о принятии в свою епархию запрещенного мной в священнослужении протоиерея Александра Трофимлюка и Свято-Покровский приход на Соломенке, с его духовенством, без отпускной грамоты», — написал в письме патриарх и добавил, что такие действия «дают плохой пример для архиереев церкви».

По его мнению, решение Епифания может усилить раскол церкви.

«Такие действия не только не приведут к единству нашей Церкви и всего украинского православия, а к разрушению того, что привело к получению Томоса об автокефалии и Вашего избрания на должность предстоятеля»,— говорится в письме.

Напоним, что ранее почетный патриарх Филарет своим указом запретил священнослужение протоирею Александру Трофимлюку — ректору Киевской православной богословской академии и настоятелю Свято-Покровского собора Соломенского района столицы. Дело в том, что прихожане Свято-Покровского собора (пока что находятся под эгидой Киевского патриархата) решили присоединиться к ПЦУ, но этот вопрос еще не рассмотрели, и протоирей де-юре находится в подчинении у почетного патриарха Филарета. В ответ на указ Александр Трофимлюк заявил, что после создания Православной церкви Украины, деятельность УПЦ Киевского патриархата была прекращена путем присоединения к ПЦУ. «В соответствии с этим, как клирик Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, считаю недействительными», — написал он в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Православная церковь Украины (ПЦУ) разъяснила, почему Киевского патриархата (УПЦ КП) больше нет, напомнив, что он вошел в состав ПЦУ на Объединительном соборе. В частности, 24 мая состоялось заседание Священного синода. На нем стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в ПЦУ, и заявления, которые звучали в течение последних двух недель. Но Филарет продолжил настаивать на том, что Киевский патриархат еще существует и его не сняли с регистрации. Впоследствии предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения «Украинская православная церковь Киевского патриархата», выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

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