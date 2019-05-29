Противостояние между Филаретом и Епифанием обострилось: подписан важный указ

Украина

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, которым признал все документы, изданные почетным патриархом Филаретом от имени УПЦ КП после получения Украиной Томоса недействительными. Текст указа размещен на сайте ПЦУ.



«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви)», — говорится в указе.



Также Епифаний своим указом взял под свое непосредственное подчинение религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева по просьбе прихожан и клира общины.



Сделал это митрополит «во избежание дальнейших нарушений канонов и Устава Церкви», чтобы не было смуты в общине, временно, до полного выполнения решений Священного Синода от 5 февраля 2019 и от 24 мая 2019 года".

Напомним, ранее почетный патриарх Филарет своим указом запретил священнослужение протоирею Александру Трофимлюку — ректору Киевской православной богословской академии и настоятелю Свято-Покровского собора Соломенского района столицы. Филарет также заявлял о необходимости восстановить УПЦ (КП), после Объединительного собора вошедшую в Православную церковь Украины во главе с Епифанием.

Отметим, Свято-Покровский собор Киева пока не получил официальных документов о принадлежности к новой церкви и протоирей де-юре находится в подчинении у почетного патриарха Филарета.

Бывший глава УПЦ КП Филарет настаивает, Киевский патриархат все еще существует и он его патриарх. 24 мая на заседании Синода Православной церкви Украины Филарета пытались убедить в обратном все иерархи, но по словам, митрополита Епифания, «Филарет остался на своем».

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