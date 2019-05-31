Пытался спрятать вещдок: глава Счетной палаты «засветил» в Раде дорогой аксессуар (видео)

Украина

Пользователь Богдан Бортаков опубликовал забавное видео о том, как глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан пытается на заседании Верховной Рады спрятать дорогие часы от журналистов. Свой ролик Богдан разместил на странице в социальной сети.

«Я в среду прогулял, а ребята сняли и смонтировали крутой видос — в общем если не хотите показывать часы — не надевайте их в зал заседаний…», — написал фотограф.

На видео показано, как пришедший на отчет в Раду Пацкан внезапно обнаруживает, что у него на руке находятся дорогие часы, которые наверняка привлекут внимание фотографов и зрителей.

Сначала глава Счетной палаты пытается одернуть рукав пиджака и спрятать руки под стол, чтобы никто не смог увидеть его дорогущий аксессуар.

Затем он решается на более кардинальный шаг — снять часы — и просит сидящую рядом коллегу их спрятать. Та выполняет его просьбу, но уже в конце заседания часы снова оказываются на руке Пацкана.

Пользователи социальной сети живо прокомментировали увиденное: «Рогуль есть рогуль, хоть царевной наряди!», «Где таких как ты, Валерий Пацкан находят?», «В мире животных»…

Напомним, что в начале мая НАБУ завершило расследование об «ошибках» в декларации мэра Одессы. Оказалось, что Геннадий Труханов «забыл» внести в декларацию две квартиры, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость. Также не были официально внесены две машины, доля в различных субъектах хозяйствования, проценты по вкладам в банках. В декларацию 2015 мэр Одессы не внес данные на общую сумму 32 481 000 гривен, в декларацию 2016 года — на 18 814 000 гривен. Это удалось выяснить на основании проведенных экспертиз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Криштиану Роналду удивил представителей СМИ дорогим аксессуаром во время пресс-конференции перед поединком Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». На руке знаменитого футболиста красовались часы Jacob& Co Caviar Tourbillon, украшенные 424 белыми и красными бриллиантами. Криштиану Роналду явился на встречу с журналистами в часах за 2 млн евро.

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