- 1:25 Пытался спрятать вещдок: глава Счетной палаты «засветил» в Раде дорогой аксессуар
- 0:50 У Зеленского заявили о наличии "креативных идей" для "оживления" Минского процесса
- 0:42 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 0:07 Стало известно, кто родил Лазареву дочь
- 0:01 Лучшая ночь года: у кого наступает и как ее провести
- 23:50 В Одесском аэропорту обнаружили более 50 несанкционированно установленных следящих устройств
- 23:28 Филарет vs Епифаний: главе ПЦУ выдвинули новые обвинения
- 23:24 Украина с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира: хроника и видеообзор матча
- 23:16 В Киеве для пенсионеров по пятницам будут бесплатно показывать кино
- 23:01 Смертельное ДТП под Одессой: четыре человека погибли, один госпитализирован
Пытался спрятать вещдок: глава Счетной палаты «засветил» в Раде дорогой аксессуар (видео)
Пользователь Богдан Бортаков опубликовал забавное видео о том, как глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан пытается на заседании Верховной Рады спрятать дорогие часы от журналистов. Свой ролик Богдан разместил на странице в социальной сети.
«Я в среду прогулял, а ребята сняли и смонтировали крутой видос — в общем если не хотите показывать часы — не надевайте их в зал заседаний…», — написал фотограф.
На видео показано, как пришедший на отчет в Раду Пацкан внезапно обнаруживает, что у него на руке находятся дорогие часы, которые наверняка привлекут внимание фотографов и зрителей.
Сначала глава Счетной палаты пытается одернуть рукав пиджака и спрятать руки под стол, чтобы никто не смог увидеть его дорогущий аксессуар.
Затем он решается на более кардинальный шаг — снять часы — и просит сидящую рядом коллегу их спрятать. Та выполняет его просьбу, но уже в конце заседания часы снова оказываются на руке Пацкана.
Пользователи социальной сети живо прокомментировали увиденное: «Рогуль есть рогуль, хоть царевной наряди!», «Где таких как ты, Валерий Пацкан находят?», «В мире животных»…
Напомним, что в начале мая НАБУ завершило расследование об «ошибках» в декларации мэра Одессы. Оказалось, что Геннадий Труханов «забыл» внести в декларацию две квартиры, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость. Также не были официально внесены две машины, доля в различных субъектах хозяйствования, проценты по вкладам в банках. В декларацию 2015 мэр Одессы не внес данные на общую сумму 32 481 000 гривен, в декларацию 2016 года — на 18 814 000 гривен. Это удалось выяснить на основании проведенных экспертиз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Криштиану Роналду удивил представителей СМИ дорогим аксессуаром во время пресс-конференции перед поединком Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». На руке знаменитого футболиста красовались часы Jacob& Co Caviar Tourbillon, украшенные 424 белыми и красными бриллиантами. Криштиану Роналду явился на встречу с журналистами в часах за 2 млн евро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...