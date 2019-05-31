Украина

В ОБСЕ выбрали нового главу Специальной мониторинговой миссии в Украине: что о нем известно

В четверг, 30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Он сменил на посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Эртурула Апакана, говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

«Эртурула Апакана, бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции, сменяет на посту главы СММ посол Яшар Халит Чевик, также представитель Турции», — говорится в сообщении.

Церемония передачи полномочий состоялась в четверг в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь организации Томас Гремингер отдали должное работе Апакана. Ему была вручена золотая медаль министра иностранных и европейских дел Словакии и медаль ОБСЕ.

«Доверие, которым вы вдохновляли всю Украину и наших международных партнеров, создало прочный фундамент для эффективного функционирования СММ», — заявил Гремингер.

Апакан в свою очередь выразил надежду, что устойчивое прекращение огня на Донбассе скоро станет реальностью.

Апакана на посту председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине с 1 июня Яшар Халит Чевик. Известно, что он кадровый дипломат, с 2012 по 2016 был постоянным представителем Турции в ООН.

Напомним, что Мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года. В апреле 2014 года тогдашний председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер назначил председателем мониторинговой миссии бывшего постоянного представителя Турции в ООН Эртурула Апакана. Апакан также был координатором подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ОБСЕ рассказали подробности малолюдных «парадов» боевиков 9 мая в Донецке и Луганскею.

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