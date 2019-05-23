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Боевики "ДНР" повесили на пленных украинских военных "диверсию" против наблюдателей ОБСЕ
Начальник пресс-службы управления так называемой «народной милиции ДНР» Даниил Безсонов проинформировал утром 23 мая сепаратистские СМИ о том, что захваченные боевиками украинские военнопленные якобы дают признательные показания.
«Задержанные 22 мая в районе Еленовки украинские военнослужащие сообщили о своем участии в подготовке диверсии против сотрудников СММ ОБСЕ на территории ДНР», — заявил на голубом глазу Безсонов.
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Как он утверждает, военные сами рассказали, что «должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ». По его словам, установлены личности всех восьми задержанных, причем «при обыске была изъята взрывчатка, а также документы и форма образца ДНР».
Никаких видео с признательными показаниями (где, как правило, пленные заученно произносят какой-то текст, явно под дулам автоматов) боевики пока не выложили.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «омбудсмен» «ДНР» выдвинула ультиматум Зеленскому.
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