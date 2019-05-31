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«Путин — не маньяк»: совладелец "Квартала-95" рассказал, как намерен «договариваться» с хозяином Кремля
Директор ООО «Квартал-95» Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно при желании «договориться». Об этом он сказал в интервью изданию «Детектор медиа».
«Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся», — предположил Шефир в ответ на вопрос журналиста о том, учитывает ли он власть РФ, когда говорит, что война закончится вместе со сменой власти.
При этом на вопрос об аргументах, при помощи которых собирается договариваться с властью России, ответил так: «Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться».
Кроме того, Шефир добавил, что если это не удастся, то «будем объявлять настоящую войну».
«А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», — сказал он.
Как известно, Борис Шефир — совладелец и руководитель студии «Квартал-95». Во время предвыборной кампании он помогал Владимиру Зеленскому составлять программу и писать речи выступлений. 21 мая президент Зеленский назначил его брата Сергей Шефира первым помощником Президента. По словам заместителя главы Администрации Президента Кирилла Тимошенко, Сергей Шефир является наиболее приближенным к Зеленскому наравне с руководителем АП Андреем Богданом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отметил наличие определенных «креативных» идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.
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