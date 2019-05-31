- 0:50 У Зеленского заявили о наличии "креативных идей" для "оживления" Минского процесса
- 0:42 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 0:07 Стало известно, кто родил Лазареву дочь
- 0:01 Лучшая ночь года: у кого наступает и как ее провести
- 23:50 В Одесском аэропорту обнаружили более 50 несанкционированно установленных следящих устройств
- 23:28 Филарет vs Епифаний: главе ПЦУ выдвинули новые обвинения
- 23:24 Украина с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира: хроника и видеообзор матча
- 23:16 В Киеве для пенсионеров по пятницам будут бесплатно показывать кино
- 23:01 Смертельное ДТП под Одессой: четыре человека погибли, один госпитализирован
- 22:59 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
У Зеленского заявили о наличии "креативных идей" для "оживления" Минского процесса
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отметил наличие определенных «креативных» идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения. Об этом он сказал журналистам в четверг после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы договорились о том, что „Минск“ будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения», — сказал он.
Также Пристайко указал, что для встречи лидеров государств «нормандского формата» нужно, чтобы у них «на столе было что-то конкретное», о чем они будут договариваться.
Так как этому предшествует большая работа на всех уровнях, в ближайшее время будет обновлена работа Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два, сообщил замглавы АП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курирующий в администрации президента внешнеполитический блок Вадим Пристайко заявил, что у Владимира Зеленского не исключают, что вскоре могут состояться телефонные переговоры украинского президента с Владимиром Путиным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!