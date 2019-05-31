У Зеленского заявили о наличии "креативных идей" для "оживления" Минского процесса

Украина

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отметил наличие определенных «креативных» идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения. Об этом он сказал журналистам в четверг после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы договорились о том, что „Минск“ будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения», — сказал он.

Также Пристайко указал, что для встречи лидеров государств «нормандского формата» нужно, чтобы у них «на столе было что-то конкретное», о чем они будут договариваться.

Так как этому предшествует большая работа на всех уровнях, в ближайшее время будет обновлена работа Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два, сообщил замглавы АП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курирующий в администрации президента внешнеполитический блок Вадим Пристайко заявил, что у Владимира Зеленского не исключают, что вскоре могут состояться телефонные переговоры украинского президента с Владимиром Путиным.

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