Британцы возмутились условиями, в которых Гарри и Меган растят сына Арчи: названа причина

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Достопримечательности и сады Виндзорского замка сейчас доступны для посещения туристов в рамках благотворительной акции. Гости изучили территории, прилегающие к особняку Меган Маркл и принца Гарри, и пришли к выводу, что место слишком шумное для малыша Арчи. Об этом пишет «Стархит» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что представители британской общественности смогли попасть в поместье Фрогмор-хаус, где высокопоставленная чета живет с наследником Арчи Харрисоном благодаря благотворительной акции National Garden Scheme, целью которой является сбор средств на медицинские нужды населения.

Поклонники принца Гарри и Меган Маркл смогли увидеть, и прогуляться по территории местного сада. Ежедневно к поместью прибывает более 400 автомобилей с туристами, желающими оценить условия жизни принца и его звездной супруги.

Однако самое первое, что отметили посетители, ступив на участок, — это ужасный шум от самолетов. Особняк находится рядом с аэропортом Хитроу, поэтому гул двигателей воздушных судов не прекращается ни днем, ни ночью. Терминалы гавани обслуживают более 180 направлений, и в сутки отсюда совершается около тысячи рейсов. Такое соседство не оценили поклонники королевской семьи, отметив, что новорожденный Арчи не должен жить в неприемлемых условиях, ведь младенцы чутко спят и реагируют на любой шум.

«Это кошмар! Пока мы гуляли, один самолет пролетел буквально в 500 метрах от коттеджа. А за полчаса над поместьем пролетело 14 авиамашин», — возмутились туристы. «Безумие… Как они позволяют Арчи спать в такой обстановке?» — удивлялись посетители.

Несмотря на шум, гости насладились пейзажами королевских садов. Туристам разрешили приблизиться к особняку не ближе, чем на 20 футов, поэтому они сетовали, что не обнаружили Меган и принца Гарри, всматриваясь издалека в окна коттеджа. Поклонникам было запрещено делать фото, но многие пренебрегли предупреждениями полиции ради памятных снимков.

Некоторые гости Виндзора уже не в первый раз побывали на подобном мероприятии. Одна туристка отметила, что в последний раз посещала территорию 20 лет назад. Ее восхитило, как преобразились сады и фасады зданий.

Меган Маркл и принц Гарри пока не давали комментариев по поводу замечаний поклонников об условиях их жизни. Однако близкие к семье источники утверждают, что пара уже потратила на звукоизоляцию более 60 тысяч долларов, но решить вопрос с низко пролетающими самолетами даже монаршей семье оказалось не под силу.

Также сообщается, что Меган Маркл почти не покидает Фрогмор-хаус. Герцогиня проводит все время с первенцем и редко принимает гостей. Меган настолько переживает за безопасность сына, что пропускает благотворительные мероприятия и праздники, предпочитая оставаться дома с ребенком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл может появиться на публике на балконе Букингемского дворца во время официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II в начале июня.

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