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«Ночной кошмар для Путина»: в Британии объяснили, как избрание Зеленского может свергнуть кремлевский режим

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины не только разрушает мифы кремлевской пропаганды об Украине, но даже может привести к свержению режима Владимира Путина. Об этом пишет в статье «Два Владимира» для издания Standpoint известный британский журналист Эдуард Лукас, передает Укринформ.

«Владимир может привести к падению Владимира … Избрание Владимира Зеленского Президентом Украины — это ночной кошмар для Владимира Путина и его все более изношенного режима в России», — пишет журналист.

Лукас убежден, что прежде всего в Украине прошли настоящие выборы с полностью непредсказуемым результатом. Ведь на победу надеялись и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко, но победителем стал 41-летний Зеленский, который сыграл роль неожиданного президента из простого народа в телесериале.

«На фоне этого меркнет даже карьера Дональда Трампа, который пришел в Белый дом после участия в реалити-шоу», — отмечает он.

Автор напоминает, что в России неожиданные смены власти невозможны в ее пристально контролируемой политической системе: «Путин любит сюрпризы, но не тогда, когда они идут от избирателей», ведь в России власть не проигрывает выборы, потому что «как же можно?»

По мнению Лукаса, сам знак того, что люди могут делать выбор в настоящих выборах, уже достаточно плохой для Путина. Он разрушает стандартный нарратив российской пропаганды в отношении Украины — мол, это failed state с подделкой на демократию.

«В действительности же Украина дала отпор и остановила Россию. Экономика, общество, политическая система Украины попали под сильное давление — но Украина отказалась согнуться», — отмечает он.

Автор также отмечает, что происхождение Зеленского разрушает мифы российской пропаганды, мол, Украиной управляет «фашистская хунта, которая использует нацистских хулиганов для расправы с оппозицией».

«Оказывается, это не так. И даже крупнейшие российские патриоты теперь могут увидеть, что их властители лгали им об Украине. Они также могут задуматься — почему украинцы могут свободно выбирать свою власть, а россияне — нет», — считает Лукас.

Журналист убежден, что, выиграв выборы, Зеленский имеет более сильный мандат, чем Путин.

«У него более весомый месседж: мощный коктейль из свободы, законности и достоинства, отношение к интеграции с внешним миром как к возможности, а не угрозы. При этом путинский режим предлагает своим людям стагнацию, паранойю и изоляцию», — объясняет он.

Лукас также уверен, что Зеленский гораздо сильнее в сфере коммуникаций, чем Путин, и приводит пример ответа нового президента Украины после путинского указа о «паспортизации» Донбасса.

Он также отмечает, что перед Зеленским возникает и ряд крупных вызовов. У него нет политического опыта, он противостоит парламенту и сети бюрократических интересов, часто переплетенных с коррумпированными интересами: «Перед ним стоят вызовы внешних и внутренних проблем. К тому же Кремль может повысить экономическое и военное давление и использовать свое влияние внутри Украины».

«Именно поэтому для нас за пределами Украины нужно помочь новой власти Зеленского всеми возможными способами. Мы воспринимали Украину как бастион против империализма Кремля. Сейчас ставки намного выше. Успех Украины может проложить путь к долгожданному рассвету демократии и свободы в России», — убежден Лукас.

Как известно, Зеленский ответил Путину на «паспортизацию» оккупированного Донбасса объяснением того, что российский паспорт дает на самом деле — право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курирующий в администрации президента внешнеполитический блок Вадим Пристайко заявил, что у Владимира Зеленского не исключают, что вскоре могут состояться телефонные переговоры украинского президента с главой РФ.

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