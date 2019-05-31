- 6:45 Украина с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира: хроника и видеообзор матча
- 6:44 Кита Харингтона впервые засняли в реабилитационном центре, где он проходит лечение от стресса и алкоголизма
- 6:35 Москва ушла под воду: сильнейший ливень в столице РФ превратил улицы в реки
- 6:07 Магнитные бури июня 2019: когда нужно быть готовым к метеоударам
- 5:55 «Ночной кошмар для Путина»: в Британии объяснили, как избрание Зеленского может свергнуть кремлевский режим
- 5:40 Пытался спрятать вещдок: глава Счетной палаты «засветил» в Раде дорогой аксессуар
- 5:30 Стало известно, кто родил Лазареву дочь
- 5:18 Британцы возмутились условиями, в которых Гарри и Меган растят сына Арчи: названа причина
- 4:35 «Путин — не маньяк»: совладелец "Квартала-95" рассказал, как намерен «договариваться» с хозяином Кремля
- 4:05 В ОБСЕ выбрали нового главу Специальной мониторинговой миссии в Украине: что о нем известно
Кита Харингтона впервые засняли в реабилитационном центре, где он проходит лечение от стресса и алкоголизма (фото)
В сеть попали фотографии звезды сериала «Игра престолов» Кита Харингтона. Папарацци засняли британского актера впервые после того, как стало известно, что он лег на лечение в реабилитационный центр Prive-Swiss в американском штате Коннектикут. Здесь он пытается поправить здоровье: снять пережитый во время работы над сериалом стресс и побороть возникший на нервной почве алкоголизм.
В клинику Кит поступил месяц назад, незадолго до выхода в эфир финальной серии «Игры престолов». Стоимость пребывания в этом заведении — более 120 тысяч долларов в месяц. Харингтон получал гонорар в размере 500 тысяч долларов за каждый эпизод сериала.
Фотографии, которые опубликовало издание Daily Mail, были сделаны на территории Prive-Swiss. Харингтон одет в серые тренировочные штаны, белую футболку и рубашку, кепку и кроссовки. Актер направлялся в фитнес-центр, который расположен на территории клиники и предлагает занятий йогой, спа-процедуры и прочие удовольствия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кит Харингтон получил травму гениталий во время съемок «Игры престолов».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.