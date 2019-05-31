26.62 / 26.94 29.56 / 30.03
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кита Харингтона впервые засняли в реабилитационном центре, где он проходит лечение от стресса и алкоголизма (фото)

6:44 31 мая 2019 25
Кит Харингтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попали фотографии звезды сериала «Игра престолов» Кита Харингтона. Папарацци засняли британского актера впервые после того, как стало известно, что он лег на лечение в реабилитационный центр Prive-Swiss в американском штате Коннектикут. Здесь он пытается поправить здоровье: снять пережитый во время работы над сериалом стресс и побороть возникший на нервной почве алкоголизм.

В клинику Кит поступил месяц назад, незадолго до выхода в эфир финальной серии «Игры престолов». Стоимость пребывания в этом заведении — более 120 тысяч долларов в месяц. Харингтон получал гонорар в размере 500 тысяч долларов за каждый эпизод сериала.

Фотографии, которые опубликовало издание Daily Mail, были сделаны на территории Prive-Swiss. Харингтон одет в серые тренировочные штаны, белую футболку и рубашку, кепку и кроссовки. Актер направлялся в фитнес-центр, который расположен на территории клиники и предлагает занятий йогой, спа-процедуры и прочие удовольствия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кит Харингтон получил травму гениталий во время съемок «Игры престолов».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины