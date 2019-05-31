Шоу-бизнес

Кита Харингтона впервые засняли в реабилитационном центре, где он проходит лечение от стресса и алкоголизма (фото)

В сеть попали фотографии звезды сериала «Игра престолов» Кита Харингтона. Папарацци засняли британского актера впервые после того, как стало известно, что он лег на лечение в реабилитационный центр Prive-Swiss в американском штате Коннектикут. Здесь он пытается поправить здоровье: снять пережитый во время работы над сериалом стресс и побороть возникший на нервной почве алкоголизм.

В клинику Кит поступил месяц назад, незадолго до выхода в эфир финальной серии «Игры престолов». Стоимость пребывания в этом заведении — более 120 тысяч долларов в месяц. Харингтон получал гонорар в размере 500 тысяч долларов за каждый эпизод сериала.

Фотографии, которые опубликовало издание Daily Mail, были сделаны на территории Prive-Swiss. Харингтон одет в серые тренировочные штаны, белую футболку и рубашку, кепку и кроссовки. Актер направлялся в фитнес-центр, который расположен на территории клиники и предлагает занятий йогой, спа-процедуры и прочие удовольствия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кит Харингтон получил травму гениталий во время съемок «Игры престолов».

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