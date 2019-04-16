Шоу-бизнес

Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон рассказал, что во время съемок одного из эпизодов телесериала «Игра престолов» он получил травму гениталий. В сцене, где его герой летит верхом на драконе, правое яичко актера защемило в механическом ящере, на котором он сидел. «У меня даже не было времени крикнуть: «Стоп!», — рассказал 32-летний британский актер. «В голове у меня пронеслась мысль: вот как это закончится — на драконьей спине, выкручивающей мне яйца, буквально. Простите. Возможно, слишком много информации», — сказал Кит.

Как пишет Daily Mail, Кит рассказал об этом случае в видео кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO о закулисье съемок культового телепроекта.

Между тем стало известно, что в США первую серию финального сезона «Игры престолов» ночью 15 апреля посмотрело рекордное число зрителей — 17,4 миллиона человек. Эпизоду также посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Сиднее открыли кладбище с могилами погибших персонажей «Игры престолов».

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