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Езда на драконе опасна: Кит Харингтон получил травму гениталий во время съемок "Игры престолов" (фото, видео)

9:42 16 апреля 2019 41
Джон Сноу летит на драконе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон рассказал, что во время съемок одного из эпизодов телесериала «Игра престолов» он получил травму гениталий. В сцене, где его герой летит верхом на драконе, правое яичко актера защемило в механическом ящере, на котором он сидел. «У меня даже не было времени крикнуть: «Стоп!», — рассказал 32-летний британский актер. «В голове у меня пронеслась мысль: вот как это закончится — на драконьей спине, выкручивающей мне яйца, буквально. Простите. Возможно, слишком много информации», — сказал Кит.

Как пишет Daily Mail, Кит рассказал об этом случае в видео кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO о закулисье съемок культового телепроекта.

Между тем стало известно, что в США первую серию финального сезона «Игры престолов» ночью 15 апреля посмотрело рекордное число зрителей — 17,4 миллиона человек. Эпизоду также посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Сиднее открыли кладбище с могилами погибших персонажей «Игры престолов».

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