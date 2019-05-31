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Бывший румынский принц Николай, ныне лишенный титула и носящий имя Николас Медфорт-Миллс, вынужден был признать наличие у него трехлетней внебрачной дочери. Николас отрицал свое отцовство, но после теста ДНК ему не оставалось ничего другого, как официально заявить: «Результат положительный. Я — отец ребенка». Он также принял юридическую ответственность за ребенка и будет платить алименты на дочку до ее 18-летия.

34-летний Николас — внук последнего короля Румынии Михая I. Как пишет Daily Mail, он приходится дальним родственником британской королеве Елизаветы II и ее мужу принцу Филиппу. Ныне Николас постоянно живет в Великобритании. Его мать — принцесса Елена, вторая по старшинству из пяти дочерей короля Михая.

Король Михай, который лишился престола в 1947 году, когда коммунистическое правительство упразднило монархию, скончался в 2017 году от лейкемии, передав свои полномочия старшей дочери Маргарите. На его похоронах наследный принц Великобритании Чарльз, который всегда был очень близок с представителями румынской королевской семьи.

В 2015 году король Михай лишил Николая титула принца, исключил его из очереди престолонаследия и больше не желал видеть внука. Официально причина не сообщалась. Однако СМИ писали, что на этот шаг Михай пошел, недовольный моральным обликом принца. В прессе обсуждали роман Николая с некой Николетой Киржан. Они встречались несколько месяцев, после чего женщина родила дочь Анну Ирис. Отцовство сразу же приписали Николаю. Однако он утверждал, что у него вообще не было никаких отношений с Николетой.

Николас и Николета

Николета между тем заявляла, что представители интересов королевской семьи оказывали на нее давление, требуя сделать аборт.

«Сегодня самый удивительный день, благодаря которому я получила урок терпения, и веру в то, что правда всегда восторжествует», — прокомментировала заявление бывшего принца ее мать Николета в соцсети. Анне Ирис исполнилось три года в феврале.

В 2018 году принц женился на другой женщине — Ане Марии Биндер.

Николета с дочкой

Николас с женой

Ранее по решению суда ДНК-тест прошел бывший король Бельгии Альберт II. Его результаты пока не разглашаются.

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