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Елизавета II столкнулась со своей однополчанкой — 74 года спустя после их предыдущей встречи (фото)
На последней садовой вечеринке в Букингемском дворце британскую королеву Елизавету II ожидал сюрприз. Среди гостей оказалась 96-летняя Маргарет Бакстер. В 1940-е годы Маргарет служила в чине младшего офицера в Женском вспомогательном территориальном корпусе, в который в 1945 году, в конце войны, вступила и принцесса Елизавета. Будущая монархиня прошла подготовку как водитель-механик и позже стала управлять санитарной машиной. Елизавета — первая женщина из королевской семьи, которая присоединилась к Вооруженным силам в качестве активного участника.
Женский вспомогательный территориальный корпус — подразделение в британской армии во время Второй мировой войны, которое было создано в сентябре 1938 года и просуществовало до февраля 1949 года, когда было объединено с Женским королевским армейским корпусом.
Первая встреча 93-летней Елизаветы с Бакстер произошла в Портсмуте, куда тогдашняя наследница престола прибыла вместе с премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Маргарет представила старую, черно-белую фотографию, которая была также опубликована на странице Букингемского дворца в Twitter. На ней Маргарет стоит чуть позади Елизаветы, слева.
Ее Величеству было приятно пообщаться с человеком, помнящим те далекие времена из прошлого. Вспоминая их первую встречу, Маргарет призналась, что была тогда так взволнована, что не могла себя заставить сказать хоть слово. Но у нее сохранились замечательные воспоминания об этом дне.
На садовой вечеринке, как писали «ФАКТЫ», присутствовали также принц Гарри (оставивший жену Меган дома с ребенком), а также внучки королевы Беатрис и Евгения. Причем платье старшей незамужней принцессы было вчетверо дороже наряда ее младшей сестры.
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