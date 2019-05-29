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Вечеринка в дворцовом саду: сияющую королеву Елизавету сопровождали внучки и принц Гарри (фото, видео)
В саду Букингемского дворца состоялась уже третья и последняя вечеринка этого сезона (еще одна позже будет проведена в саду шотландского Холирудского дворца). В первый раз гостей принимали принц Чарльз с супругой Камиллой и дочь королевы принцесса Анна. Во второй раз хозяйкой была сама Елизавета II, которую сопровождали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также ее средний сын принц Эндрю, герцог Йоркский.
На этот раз компанию королеве составили ее внучки — принцессы Беатрис и Евгения, дочери Эндрю. А также принц Гарри, который оставил свою жену Меган Маркл дома в Виндзоре с малышом Арчи. Ранее, как писали «ФАКТЫ», у герцогини Сассекской возникли проблемы с няней ребенка.
Как пишет Daily Mail, королева выглядела сияющей в нежно-розовом ансамбле, дополненном жемчужным ожерельем, бриллиантовой брошью и белыми перчатками.
34-летний Гарри смотрелся истинным принцем в элегантном смокинге.
30-летняя Беатрис была в эффектном цветастом платье с оборками стоимостью почти 1740 долларов от The Vampire's Wife (этот бренд предпочитают голливудские звезды Дженнифер Анистон и Марго Робби). А 29-летняя Евгения выбрала нейтральный телесно-песочный цвет. Платье младшей принцессы от Sandro Paris было почти вчетверо дешевле наряда ее незамужней сестры — всего 444 доллара.
The Duke of Sussex, Princess Beatrice and Princess Eugenie all joined the Queen for her last London garden party of the season today. pic.twitter.com/mW9h1Ovyz3— Rebecca English (@RE_DailyMail) 29 мая 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Любимые блюда: стало известно, что Кейт Миддлтон готовит для своей семьи.
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