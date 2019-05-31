Обратно в "русский мир"

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Пять лет назад Украина попыталась вырваться из объятий «русского мира». После аннексии Крыма, войны на Донбассе и наглого вранья российских пропагандистов о том, что «ихтамнет», казалось, у украинцев не должно было остаться ни капли симпатии к России. Но реалии 2019 года таковы, что говорить об окончательном разрыве с «русским миром» не приходится. Попытки Петра Порошенко дать толчок национальной самоидентификации украинцев имели определенный успех. Однако сейчас наблюдаются явные усилия умножить эти достижения на ноль.

Подтверждением наметившейся тенденции может служить недавнее интервью совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который публично высказал надежды на возвращение своего продукта на российский рынок, а также выступил против квот на использование украинского языка.

В этом же контексте стоит вспомнить снятие запрета на показ сериала «Сваты» на украинском ТВ. Напомним, в ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину звезде сериала, актеру Федору Добронравову. Причиной санкций против артиста стало его появление в оккупированном Крыму. В марте 2019 года Окружной административный суд города Киева отменил запрет. Примечательно, что практически сразу после снятия запрета Добронравов снова выступил в Крыму. Таким образом артист показал, что ему явно плевать на Украину и ее законы.

Федор Добронравов

В своем интервью Шефир открыто выступает против всяческих запретов, не упоминая почему-то причин, по которым многие российские артисты попали под санкции официального Киева.

Дело в том, что в 2014 году после аннексии Крыма Киев ввел запрет на въезд в Украину российским видным деятелям культуры и политики, которые незаконно посещали полуостров. В частности, нарушали правила пересечения государственной границы Украины. Кремль в свою очередь использовал артистов и лидеров мнений для поддержания эйфории «Крымнаш». Известным артистам и музыкальным группам организовывали концерты в Крыму, что Украина воспринимала как попытку властей РФ легитимизировать оккупацию полуострова.

Не секрет, что перед военной операцией по захвату Крыма Кремль годами вкладывал сотни миллионов долларов в культурную экспансию на юго-востоке Украины, а также создание единого русскоязычного пространства на радио, ТВ и в СМИ. Вместо того поддержки национального контента на украинских каналах показывали российские шоу и сериалы, в которых украинцев зачастую представляли недонацией, а украинский язык — сельским. По радио же звучали песни Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Тимати и других.

Украиноязычному продукту было куда сложнее попасть в ротацию на радио или музТВ, а фильмы и вовсе практически не производились. И это в независимой стране под названием Украина! После нескольких лет открытой российско-украинской войны Киев пошел на радикальные меры — был принят многострадальный закон о языковых квотах, который обеспечил появление украинского контента в медийной сфере. Молодые украинские исполнители получили реальный шанс, малоизвестные группы становилась настоящим открытием, вызывая восторг публики.

Между тем в России открыто говорят о том, как можно контролировать Украину через медийное пространство. Вчитайтесь в слова депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова: «Если они (США) поставили „Джавелины“, мы должны тоже направить „оружие“ украинцам… Финансируйте журналистов, студентов, газеты делайте, телевидение, тарелки всем поставьте — это стоит в тысячи раз дешевле».

Об этом говорят прямо! Но в «Квартале», который производит большую часть контента для украинского ТВ, свое мнение на этот счет. По словам Бориса Шефира, надо срочно возвращать сотрудничество с российскими телеканалами и актерами. Ничего личного — просто бизнес, так сказать. В интервью коллегам из «Детектор медиа» Шефир несколько раз пожаловался на то, что украинский рынок не готов платить за контент столько, сколько платят на росТВ. Однако хочется спросить у него: если после российской оккупации целого полуострова, которая проводилась под лозунгами как раз защиты русскоязычных, после войны на Донбассе с 13 тысячами жертв, после миллионов переселенцев мы готовы «вернуть все взад», то зачем была эта война? Зачем сотни тысяч украинцев прошли через зону АТО? Волонтеры, добровольцы, медики? Зачем тогда тот же «Квартал» помогал бойцам на передовой, если война не нужна и мы, оказывается, можем запросто ее закончить? Ответа, очевидно, не будет.

Актеры студии "Квартал 95" в зоне АТО

Национальная идентификация — вопрос долгосрочный и непростой, а в современных условиях еще и малопопулярный. Человек так устроен, что ему проще плыть по течению, чем делать усилия над собой. Это и предлагают те, кто говорит, что вопрос украинского языка «не на часі» и вообще только рассорит население страны.

В 2009 году, переехав в Киев на учебу, я был удивлен засилью русского языка: в транспорте, в магазинах, в госучреждениях, на улицах. Тогда разговаривать на украинском языке было… стыдно! Спустя десять лет ситуация выглядит иначе, украинский язык, вышиванки, украинские песни и кино — все это, как мне казалось, стало модным. По моим личным ощущениям, Украина получила уникальный исторический шанс. В этом плане президент России Владимир Путин сделал для украинского языка больше, чем Минобразования за 27 лет независимости. Но, учитывая заявления людей из окружения нового президента, возникает опасение, что ситуацию откатят. Как минимум в 2013-й. И снова газмановы поедут по Украине с гастролями, а пореченковы вернуться на экраны. Хотелось бы ошибиться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальное интервью Бориса Шефира, совладельца группы «Квартал-95», прокомментировал известный украинский финансист Сергей Фурса: «Оруэлл по-украински часть 2. Капитуляция — это мир», — написал он.

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