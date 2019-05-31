Первый визит в Брюссель поможет Зеленскому четче очертить свое видение внешней политики, — Елисеев

Украина

Первый заграничный визит в Брюссель 4−5 июня президента Украины Владимира Зеленского является обоснованным и взвешенным шагом, который промотивирует нового главу страны четче очертить свое ключевое видение внешней политики Украины. Об этом экс-заместитель главы АП Константин Елисеев сообщил в эксклюзивном интервью LB.ua.

«Во время визита, кроме встреч в рамках ЕС, у него состоятся встречи и с руководством НАТО. Это принципиально важно, потому что это наши два наши стратегических партнера. Надеюсь, эти встречи промотивируют президента Зеленского четче очертить свое ключевое видение внешней политики», — сказал Елисеев.

Кроме того, визит будет своеобразными «смотринами», и Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения с европейскими лидерами, «потому что личные отношения много значат».

«Я готовил тысячи таких визитов и знаю, что хотят услышать западные лидеры», — добавил Елисеев.

Так, представители ЕС во время встречи поприветствуют Зеленского с убедительной победой и одобрят некоторые заявления, которые он сделал в своей инаугурационной речи (касательно борьбы с коррупцией). Но в то же время покажут, что заявления хорошо, но им больше интересны конкретные шаги.

Лидеров ЕС также интересуют шаги президента по выполнению Минских договоренностей — будет ли Киев двигаться дальше; вопрос использования транзитных мощностей Украины российского газа в Европу и подписание нового соглашения. Кроме того, их будут интересовать идеи Зеленского о необходимости пенсионного обеспечения жителей Луганской и Донецкой областей.

«Могу предположить, что будет высказана обеспокоенность относительно идеи проведения референдума в контексте урегулирования ситуации на Донбассе. Европейские лидеры обеспокоены такими идеями, они считают, что это несвоевременный шаг», — рассказал Елисеев.

Также западные лидеры могут интересоваться готовностью Киева к саммиту Украина — ЕС, который проводится ежегодно и в этом году запланирован на 8 июля. «Я очень надеюсь, что дата будет подтверждена. И рекомендовал бы в этом году поступить креативно и провести саммит не в Киеве, а в Одессе, Харькове или даже Днепре. Считаю, что надо продвигать саммит на восток Украины — чтобы флаг ЕС видели и там», — отметил Елисеев.

Что касается досрочных парламентских выборов, то лидерам ЕС важно подчеркнуть необходимость проведения демократических и свободных досрочных парламентских выборов — «они будут выражать надежду, что не будет использован административный ресурс, а в качестве образца будут приводиться президентские выборы этого года и парламентские 2014-го».

Также европейцев заинтересуют такие вопросы, как возможность реприватизации Приватбанка, деолигархизации Украины и связи власти с некоторыми олигархами, а также планы назначения некоторых токсичных персон на высшие государственные должности.

«Это представляет интерес не только для европейских, но и для американских партнеров», — добавил Елисеев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в президентской администрации открестились от скандальных заявлений, сделанных бизнес-партнером Владимира Зеленского, совладельцем группы «Квартал 95» Борисом Шефиром.



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