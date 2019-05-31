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В России рассказали, что изменится для Украины после смены куратора Кремля по Донбассу
Назначение бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича куратором Кремля на оккупированном Донбассе вместо помощника Путина Владислава Суркова может привести к обострению ситуации.
«На востоке Украины достаточно радикальные, так сказать, активисты действуют, люди, которые убивают. Ну к ним добавится еще один человек, который одобряет убийства, — Бабич. Может это привести к обострению? Конечно, может», — заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» российский политик и бизнесмен Константин Боровой.
По его мнению, Украине следует не отслеживать решения хозяина Кремля и потом на них реагировать, а проводить независимую политику и заставить Путина отслеживать решения. Назвав это «важным концептуальным вопросом», он добавил: «Тоже мне события — Захарченко, Бабич. Это все существенно, это все можно анализировать, но это все вторично».
Первичным же, по его мнению, является самостоятельная политика официального Киева, а не реагирование на план действий Путина или же его ожидание. «Это, кстати, очень типично: „А вот что будет“, „Не будет ли усиления военных действий?“ А может быть, надо подтянуть войска так, чтобы усиление военных действий стало бы просто невозможным», — заявил Константин Боровой.
Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев».
Также читайте эксклюзивный материал о смене кураторов Кремля на Донбассе: «Русская весна 2.0″: Путин приступил к реализации нового коварного плана в Украине».
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