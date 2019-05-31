Объединение России и Беларуси: СМИ узнали, какую должность Путин подобрал Лукашенко

Мир

Кремль выдвинул прямой ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко, требуя от него выступить с инициативой об объединении государства с Россией. Такой расклад позволит Путину возглавить объединенное государство. Взамен Лукашенко станет секретарем Совбеза. Если же он откажется от такого варианта, то будет вынужден запустить процедуру передачи власти преемнику — своему сыну Виктору. Об этом стало известно источникам российского Tеlegram-канала Кремлевский безбашенник.

Издание утверждает, что впервые параметры этого ультиматума обсуждались еще зимой, во время переговоров двух президентов в Сочи. Но тогда Лукашенко их эмоционально отверг, а по прилету домой дал указание арестовать всех, кто был упомянут в ходе обсуждения в качестве «агентов российского влияния».

По их словам, после этого в Кремле начали прорабатывать резервный вариант для" усмирения" лидера Беларуси. Так, появилась информация о намерении Кремля свободно выдавать паспорта РФ гражданам Беларуси, а Путин начал общаться с с Лукашенко подчеркнуто холодно, хотя до этого хозяин Кремля публично демонстрировал паритет России и Беларуси и соглашался, когда Лукашенко заявлял о дружбе с ним.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» бывший кандидат в президенты Беларуси, а ныне политэмигрант Алесь Михалевич заявил, что в Кремле обсуждался и продолжает обсуждаться вариант отстранения президента Беларуси Александра Лукашенко, вплоть до его физического устранения.

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