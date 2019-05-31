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США прислали в Киев замену Йованович: кто такая Кристина Квин
После отставки посла в Украине Мари Йованович в Посольство США в Киеве на должность временно поверенного в делах США прибыла Кристина Квин. Об этом говорится на официальном сайте посольства.
Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии. Имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже, и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.
Госпожа Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя Главы Миссии и советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Бангкоке, Таиланде; советником по экономическим вопросам в Посольстве США в Лондоне; директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента.
Кристина Квин также работала в Посольстве США в Москве,; в Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, в Посольстве США в Маниле.
В Государственном департаменте США в Вашингтоне, округе Колумбия, дипломат отвечала за направление сотрудничества с Европейским Союзом, а также за двусторонние отношения со Словенией.
С 2013 по апрель 2019 года госпожа Квин исполняла обязанности заместителя Главы Миссии — министра-советника по экономическим вопросам в Посольстве США в Париже.
Напомним, Мари Йованович была назначена послом США в Украине в 2016 году. В 2019 году посол оказалась в центре скандала. Так, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что Йованович якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование (позднее Луценко уточнил, что на самом деле представлял собой «список Йованович»). В посольстве заявили, что утверждения Луценко не соответствуют действительности.
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