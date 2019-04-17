Луценко раскрыл детали "списка Йованович"

Политика

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который не собирается уходить в отставку после президентских выборов, рассказал историю знаменитого списка неприкосновенных антикоррупционеров, известного как «список Йованович».

В интервью изданию theБабель Луценко заявил, что встреча с послом США Мари Йованович была в ГПУ в кабинете генерального прокурора в январе 2017 года и проходила при свидетелях.

По его словам, госпожу Йованович интересовало дело бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько, которого прокуратура Киева подозревала в мошенничестве при приватизации жилья (в январе 2017 дело против Касько было закрыто «за недостаточностью доказательств»).

Посол считала Касько «выдающимся антикоррупционным деятелем», а уголовное дело против него дискредитировало антикоррупционеров.

Луценко отметил, что изложил детали дела и объяснил, что не вправе открывать и закрывать производства по своему желанию. А также назвал еще ряд еще фамилий антикоррупционеров, проходящих по делам.

По его словам, реакция посла была негативной, с заявлением, что это подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

«Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: «Диктуйте список неприкосновенных персон». Она говорит: «Нет, вы меня неправильно поняли». Я говорю: «Нет, я вас правильно понял. Раньше такие списки писали в Администрации президента на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой (адрес посольства США)», — уточнил Луценко.

После этого, по словам генпрокурора, встреча закончилась.

Напомним, ранее Луценко прокомментировал громкое дело Савченко-Рубана. Генпрокурор заявил, что непродление меры пресечения фигурантам резонансного дела о подготовке теракта Савченко и Рубану не означает снятия с них обвинений.

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