Мир

Президент России Владимир Путин присвоил имена известный людей 44 российским аэропортам. Следует отметить, что логика тех, кто готовил этот указ, весьма оригинальна.

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Судите сами. Вот какие имена будут носить международный российские аэропорты: в Воронеже — Петра Первого, в Калининграде — императрицы Елизаветы Петровны, в Краснодаре — Екатерины Второй, в Мурманске — Николая Второго, в Пскове — княгини Ольги, в Симферополе — Айвазовского, в Тюмени — Менделеева, в Магадане — Высоцкого, в Южно-Сахалинске — Чехова. Московский аэропорт «Шереметьево», где недавно случилась трагедия, будет носит имя Пушкина, а «Домодедово» — Ломоносова.

«Вот захватим Берлин, назовём новый аэропорт именем Штирлица», — прокомментировали в соцсетях указ, заметив, что рейтинг главы государства от таких нововведений точно не вырастет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению российского оппозиционного политика Константина Борового, Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев.

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