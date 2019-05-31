Зеленский уволил главного следователя СБУ

Украина

После того, как в Верховную Раду поступило президентское представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, Владимир Зеленский отправил о отставку и главного следователя Службы безопасности Украины Григория Остафийчука, занимавшего этот пост с 2015 года.

«Уволить Григория Владимировича Остафийчука с поста начальника Главного следственного управления СБУ», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Напомним, что не дожидаясь отставки Василия Грицака и согласования с Радой кандидатуры нового руководителя спецслужбы, Владимир Зеленский своим указом назначил первого заместителя председателя СБУ — бизнесмена Ивана Баканова, который руководил предвыборным штабом Зеленского и был ранее главой партии «Слуга народа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Григорий Остафийчук заявлял о начале досудебного расследования в отношении народного депутата Александра Онищенко, которого заподозрили в государственной измене. «Нами получены фактические данные, которые свидетельствуют о наличии в действиях Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, предусмотренные статьей 111 Уголовного кодекса Украины — это госизмена», — заявлял он и добавлял, что надеясь избежать уголовной ответственности в Украине, беглый нардеп получил гражданство Российской Федерации и согласился работать на враждебное нам государство.

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